Houssem Aouar (ex-OL) a marqué son 1er but avec la Roma

Houssem Aouar lors du match entre la Roma et Salernitana (Photo by Alberto PIZZOLI / AFP)

Ayant quitté libre l’OL durant l’été, Houssem Aouar s’est lancé dans une nouvelle aventure à l’AS Roma. Le milieu a inscrit son premier but avec le club de la Louve samedi en Serie A.

Après toute une vie avec le blason OL, Houssem Aouar a certainement dû avoir une sensation bizarre début juillet au moment de reprendre le chemin de l’entrainement. Pour la première fois depuis ses débuts dans le foot, la préparation estivale ne s’est pas tenue entre Rhône et Saône, mais de l’autre côté des Alpes à Rome. N’ayant pas prolongé son contrat avec l’OL, Aouar a donc quitté son club formateur pour tenter une nouvelle aventure et reprendre le fil d’une carrière qui commençait à faire du surplace ces derniers mois à Lyon. Direction l’AS Roma avec José Mourinho comme entraîneur.

Une méthode bien différente de celle connue entre Rhône et Saône et qui semble pour le moment plaire au milieu de terrain algérien. Parfaitement intégré dans le groupe romain grâce déjà à une certaine maitrise de l’italien, Houssem Aouar a déjà trouvé le chemin des filets. Certes remplaçant au coup d’envoi, l’ancien Lyonnais est entré à la pause contre l’Hellas Vérone et n’a mis que dix minutes pour se montrer décisif. Un coup de tête pour réduire l’écart à 2-1, mais insuffisant au final avec une défaite de la Roma.