Avant de prendre la direction de Divonne-les-Bains le 5 septembre, les joueuses de l’OL ouvriront une de leurs séances d’entraînement. Ce sera ce mercredi 30 août à 10h30.

À Lyon, les supporters de l’OL sont toujours dans l’attente d’une première ouverture au public d’une séance des joueurs de Laurent Blanc à Décines. Les suiveurs des Fenottes sont eux bien plus vernis et ne boudent pas leur plaisir. En plus des deux matchs amicaux disputés sur le terrain Gérard Houllier contre l’OM et l’Ajax Amsterdam, les supporters lyonnais ont déjà eu le droit à trois séances ouvertes. Elles seront au nombre de quatre à partir de mercredi. Comme attendu, la séance des joueuses de Sonia Bompastor sera de nouveau accessible aux supporters de l’OL le 30 août à partir de 10h30.

Les internationales toutes de retour hormis Carpenter

Après le match de samedi contre l’Ajax et le retour de quelques internationales (Gilles, Horan, Däbritz), ce nouveau rendez-vous en public pourrait permettre de revoir les internationales françaises qui sont attendues ce lundi à Décines et ainsi voir les premiers pas de Kadidiatou Diani avec l’OL. Après cet entrainement, les joueuses de l’OL prendront la direction de Divonne-les-Bains pour un stage de quatre jours (5-9 septembre) avant de croiser le fer avec le PSG pour le Trophée des championnes, le 10 septembre à Troyes.