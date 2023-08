OL : Cherki doit être "simple et efficace" dans son jeu

Ce dimanche, Rayan Cherki va être l’un des leaders offensifs de l’OL à Nice. Laurent Blanc attend de lui qu’il retrouve sa simplicité pour redevenir efficace.

Deux matchs à tenir. L’OL doit limiter la casse pendant les deux matchs de suspension d’Alexandre Lacazette avant de voir le capitaine revenir pour le match contre Le Havre. En attendant, Laurent Blanc va devoir se creuser les méninges pour maintenir un certain allant offensif dans son groupe malgré l’absence de son numéro 10. À Nice, c’est une nouvelle fois la jeunesse lyonnaise qui va devoir porter ce poids sur ses épaules. Bradley Barcola et Rayan Cherki sont attendus et vont devoir prendre leurs responsabilités après un début de saison raté pour l’un, correct pour l’autre.

Dans ce qui devrait être un 4-3-3 ce dimanche soir (20h45), Cherki va très vraisemblablement retrouver une position sur un côté, ce qui n’est pas un problème pour Laurent Blanc. "Il est souvent axial, quand même, a tranché l’entraîneur vendredi sur le meilleur positionnement du Lyonnais. Et, paradoxalement, son meilleur match avec Lyon, c'était à Toulouse (1-2, le 14 avril) la saison dernière, où il avait joué une mi-temps à gauche et une mi-temps à droite."

10 dribbles réussis sur 23 tentés

Contre Nice, Rayan Cherki va être le dépositaire du jeu offensif de l’OL. C’est en partie par lui que la lumière est attendue. Avec 23 dribbles déjà tentés depuis le début de la saison, l’international Espoirs est celui qui provoque le plus en Ligue 1 d'après Opta. Seulement, 10 de ces duels ont été réussis, ce qui pousse Blanc à lui demander plus de fluidité dans son jeu et moins de fioriture. "L’efficacité rime généralement avec simplicité. C'est un joueur qui peut être très simple, parce qu'il voit le jeu, et qu'il est facile techniquement, avec une aisance égale du pied droit et du pied gauche. Mais il doit être efficace, ce dont on lui a beaucoup parlé la saison dernière, et qu'il a peut-être oublié pendant les vacances. Un joueur comme lui doit marquer, faire des passes décisives. On ne peut pas se contenter de tout ce qu'il y a avant les statistiques et qui te fait frissonner : à la fin, il manque quelque chose."

La saison dernière, Cherki avait inscrit cinq buts et délivré six passes en 39 matchs. Ce dimanche, Blanc n’attend qu’une action décisive pour mettre l’OL sur les bons rails.