Sans Lacazette, l’OL se cherche un leader offensif à Nice

Alexandre Laczette et Rayan Cherki avant OL – Clermont en janvier 2023 (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Dimanche et dans une semaine, l’OL va apprendre la vie sans Alexandre Lacazette. Laurent Blanc a des choix limités même si certains comme Rayan Cherki vont devoir prendre leurs responsabilités.

Un seul joueur vous manque et toute une équipe est dépeuplée. L'absence d'Alexandre Lacazette qui a écopé de deux matchs de suspension (Nice et le PSG) est forcément préjudiciable à l'OL. Qui plus est, en cette période délicate (17ᵉ de L1). "C'est un casse-tête, oui et non, assure Laurent Blanc. C'est surtout l'absence d'un très bon joueur qui représente énormément ici à Lyon." Et d'embrayer : "Un joueur important pour le club, l'entraîneur, un buteur. Une fois qu'on a dit tout ça, on prend conscience de la place qu'occupe Alex dans cette équipe-là. De dire que son absence est importante pour l'équipe, on le sait tous."

Certes, mais comment faire sans lui pour les deux prochaines rencontres ? "La réponse doit être collective et pas forcément individuelle. Alex a marqué beaucoup de buts, on peut marquer sans qu'Alex marque même si c'est très difficile, ose espérer l'entraîneur de l'OL. Alex dans la surface de réparation, il a fait ses preuves." Dans les faits, cela est déjà arrivé à trois reprises la saison dernière lors d’une blessure du capitaine au mois de février.

A Cherki de prendre ses responsabilités ?

Résultat des comptes ? L’OL s’en était sorti avec une victoire, un nul et une défaite. Et il avait fallu que Lacazette joue les sauveurs à son retour à Lille avec un doublé en dix minutes pour que les Lyonnais arrachent un autre nul. La vie sans Lacazette est forcément difficile, mais Laurent Blanc n’aura pas le choix ce dimanche et va devoir trouver les solutions. Face au peu de solutions offensives viables, l’entraîneur lyonnais pourrait bien se tourner de nouveau vers un 4-3-3 afin d’avoir une base solide.

Avec six milieux retenus dans le groupe, il y a de quoi faire. Cela aurait forcément des conséquences sur le positionnement de Rayan Cherki qui retrouverait un côté. Mais ce n’est pas ce qui semble déranger le technicien, bien au contraire. En parlant de son meneur, il a estimé que le meilleur match joué par Cherki sous ses ordres était à Toulouse la saison dernière. Une rencontre durant laquelle il avait alterné entre le côté gauche et droit.

La composition probable de l’OL : Riou - Kumbedi, Caleta-Car, Diomandé, Tagliafico - Caqueret, Lepenant, Tolisso - Cherki, A. Sarr, Barcola