OL - Mercato : Cherki ne manque pas de prétendants et pourtant…

Rayan Cherki face à Frédéric Guilbert lors de Strasbourg – OL (Photo by PATRICK HERTZOG / AFP)

Installé titulaire par Laurent Blanc depuis janvier, Rayan Cherki enchaîne enfin. Le meneur de l’OL reste courtisé, mais est décidé à faire une saison de plus à Lyon.

Malo Gusto, Castello Lukeba, Bradley Barcola et Rayan Cherki. Quatre joueurs formés du côté de Meyzieu et dont les supporters les imaginaient porter l’OL vers son lustre d’antan, ces derniers mois. Finalement, Gusto a mis les voiles durant l’hiver direction Chelsea avant d’être imité par Lukeba ces dernières semaines. À cinq jours de la fin du mercato, Barcola pourrait bien suivre le même chemin, même si l’OL n’entend pas se séparer de son jeune joueur.

Au final, il pourrait n’en rester qu’un sur les quatre et ce n’est pas forcément celui sur qui on aurait pu miser. Porté aux nues depuis sa tendre enfance, Cherki est promis par beaucoup au gratin européen et était finalement vu comme celui qui aurait pu quitter l’OL en premier.

Un contrat prolongé automatiquement jusqu'en 2025

Il n’en est rien et le meneur de jeu devrait logiquement rempiler pour une saison de plus dans son club formateur. Les courtisans sont pourtant là, à en croire L’Équipe. L’hiver dernier, le PSG a bien tenté de s’offrir le numéro 18 lyonnais, mais Jean-Michel Aulas avait mis les barbelés. Depuis ? C’est du côté de la Premier League que Cherki semble avoir la cote. Chelsea, friand des jeunes espoirs, s’est positionné.

Mais ce serait West Ham qui insisterait le plus ces dernières semaines, quand Newcastle et Aston Villa ont un temps fait part de leur intérêt. Seulement, dans sa progression sportive, Rayan Cherki est décidé à faire une saison supplémentaire à l’OL en qualité de titulaire. Avec un contrat prolongé automatiquement jusqu’en juin 2025, l’OL n’est pas dans l’urgence cet été. Il le sera bien plus dans un an…