OL - Laurent Blanc : "Oui, Barcola est impacté par le mercato"

Auteur de deux prestations loin d’être au niveau, Bradley Barcola est au centre des discussions pour un départ vers le PSG. Laurent Blanc, qui a discuté avec le joueur, avoue que toute l’atmosphère autour du joueur impacte sur son rendement à l’OL.

Tout peut changer en l’espace de huit mois. En janvier dernier, Bradley Barcola était tout proche de rejoindre la Suisse pour un prêt de six mois afin de gagner du temps de jeu. Entre janvier et août, bien des choses ont évolué pour le jeune Lyonnais qui est devenu un pion essentiel du jeu de l’OL lors de la seconde partie de saison. Ces performances ont tellement été surprenantes que le PSG a décidé de faire de Barcola l’un de ses objectifs estivaux dans le mercato. Un sacré changement, lié en partie à un nouvel agent (Jorge Mendes), qui a forcément un impact.

Que ce soit à Strasbourg ou contre Montpellier, Bradley Barcola n’a pas eu l’influence qui avait été la sienne avant l’été. Les défenseurs sont désormais plus avertis, mais les rumeurs de départ ont forcément un rôle. "Je le sens à Lyon, mais est-ce que tout son esprit est ici, je n’en sais rien, a avoué Laurent Blanc ce jeudi en conférence de presse. Mettez-vous deux secondes à sa place. Ce n’est pas une excuse, mais à un moment donné, ça peut perturber, ça peut perturber. Oui, il est impacté par ça, il est jeune donc à nous de faire en sorte qu’il le soit le moins possible et qu’il montre sur le terrain."

"Il faut être ferme ou attendre la fin du mercato"

En ce 25 août, il reste encore sept jours avant la fin du mercato. Une semaine qui s’annonce riche et durant laquelle le sort de Barcola sera forcément au centre de l’actualité lyonnaise. En sa qualité d’entraîneur, Laurent Blanc essaye de réduire l’attente autour de son jeune joueur, mais il sait forcément que la période n’aide pas. Comme les supporters lyonnais, il va donc devoir faire preuve de patience d’ici au 1er septembre à minuit. "J’ai encore parlé ce matin avec lui. On dirait qu’il n’y a qu’à Lyon qu’on dirait qu’un jeune de 20 ans est courtisé par un grand club et qu’il ne sait pas si ça va se faire ou non. L’environnement qui est autour, l’agent qui joue son rôle, etc. À un moment donné, il faut être ferme ou attendre jusqu’au 31 août (ndlr : 1er septembre 23h59) pour avoir la réponse."

L’OL entendrait ne pas se coucher cette fois-ci, mais difficile de croire en des promesses à cette période de l’année.