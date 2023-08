Arrivé début août à l’OL, Ainsley Maitland-Niles a fait ses premiers pas en Ligue 1 contre Montpellier. L’Anglais concède ne pas encore être à 100% physiquement.

Il est devenu le 573e joueur à porter les couleurs de l’OL. À 20 minutes de la fin contre Montpellier, Ainsley Maitland-Niles a fait ses débuts avec l’Olympique lyonnais. Pas vraiment les débuts rêvés avec la lourde défaite (1-4). Durant ce quart d’heure de jeu, l’Anglais a pu faire parler une certaine qualité technique dans l’entrejeu mais aussi le déficit physique qu’il traîne. Sans club avant de signer à l’OL, il n’a pas fait de préparation estivale et doit donc rattraper le temps perdu.

Son repli défensif sur une perte de balle a montré l’étendue du travail qui est encore à réaliser. L'ancien d'Arsenal ne s’en cache pas, lui qui s’est présenté pour la première fois depuis la presse jeudi. "Est-ce que je peux débuter un match ? J’aimerais pouvoir dire oui, mais il me faut un peu plus de temps pour complètement revenir en pleine forme. J’aimerais pouvoir aider l’équipe en étant à 100%. Je n’aurai pas les 90 minutes, peut-être 45, mais je suis prêt à démontrer mes qualités et aider."

Un entraînement individuel avec un coach durant l'été

Par les temps qui courent à l’OL, le club lyonnais aurait bien plus besoin d’un joueur déjà prêt plutôt que de devoir attendre la mi-septembre. Ainsley Maitland-Niles a pourtant mis en place une routine individuelle durant l’été. "Je savais que je n’allais pas rester à Arsenal donc le plus important pour moi était de rester en forme et de pouvoir m’entraîner rapidement dans mon nouveau club. J’ai donc suivi un entraînement individuel avec un entraîneur personnel." Il a beau avoir mis les ingrédients de son côté, rien ne remplace le terrain. Pour le moment, Maitland-Niles ne se sent pas en capacité d’être à fond. Problématique alors que Corentin Tolisso doit jongler avec un physique déjà capricieux.