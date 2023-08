Partie de l'OL il y a quelques mois, Nesrine Bahlouli retrouve la France. La Lyonnaise a été prêtée avec option d'achat aux Girondins de Bordeaux par l'AC Milan.

Nesrine Bahlouli revient en France. Mais pas du côté de l'OL. Ce jeudi 24 août, la jeune milieu de terrain de 20 ans a signé en faveur des Girondins de Bordeaux. Elle s'est engagée sous la forme d'un prêt avec option d'achat, dont le montant n'a pas été précisé. L'ex-Lyonnaise formée au club en 2013 arrive en provenance de l'AC Milan qu'elle a rejoint en janvier 2023. Auparavant, Bahlouli a fait ses premiers pas au CS Lyon 8 de décembre 2012 à août 2013 avant d'intégrer le centre de formation de l'OL la même année.

Plusieurs sélections sur la scène internationale

La nouvelle Girondine a intégré plusieurs catégories de l'équipe de France (U16, U17 et U19) où elle participe notamment à l'Euro féminin U19 en 2022. Le 3 septembre 2022, la joueuse inscrit un but contre l'Espagne. Désormais, la petite sœur de Mohamed et Farès (Bahlouli), également passés par l'OL, se lance dans un nouveau challenge en France.