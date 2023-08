OL : Laurent Blanc a "l'air désabusé" selon Emmanuel Petit

Laurent Blanc lors de sa présentation à l’OL (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Laurent Blanc (OL) vit une période difficile. Pour Emmanuel Petit, champion du monde 1998, l'entraîneur lyonnais paraît "désabusé".

Laurent Blanc ne vit pas le début de saison espéré avec l'OL. Défaits face à Strasbourg (2-1) et Montpellier (1-4), les Lyonnais réalisent une bien mauvaise entame de championnat depuis 1966. Avec zéro point au compteur, l'OL est désormais dernier du classement. En après-match de Montpellier le samedi 19 août, Le Cévenol a refait une sortie médiatique bien douteuse. "Il a l'air désabusé. Je connais Lolo depuis pas mal de temps, je connais ses regards et je pense qu'il est même énervé, irrité de la situation", justifie Emmanuel Petit, un de ses ex-partenaires en équipe de France par le passé, dans une interview pour MadeInFOOT.

Un avenir incertain entre Rhône et Saône

Après un rendez-vous par visio avec John Textor, l'aventure rhodanienne de l'homme de 57 ans semble fragilisée. Pour Petit, le constat est clair. "J'ai le sentiment qu'entre le projet qu'on lui a vendu à l'OL et ce qu'il se passe dans la réalité aujourd'hui, il a dû descendre de deux étages", analyse-t-il. Pour l'heure, les coéquipiers de Rayan Cherki sont toujours entraînés par Laurent Blanc avec un prochain rendez-vous à Nice ce dimanche 27 août (20 heures 45).