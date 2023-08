OL - Mercato : Luis Enrique botte en touche pour Barcola

Présent en conférence de presse vendredi, Luis Enrique a logiquement été interrogé sur l’intérêt du PSG pour Bradley Barcola. Seulement, l’entraîneur parisien a préféré botter en touche.

C’est très certainement le dossier qui va tenir en haleine les supporters de l’OL jusqu’à la fin du mercato. Il y a bien l’officialisation de l’arrivée d’Ernest Nuamah qui tarde toujours, mais le futur de Bradley Barcola est sur toutes les lèvres entre Rhône et Saône. Avouant que le joueur était forcément impacté par les rumeurs autour de lui, Laurent Blanc a tenté d’expliquer les performances en dents de scie de Barcola depuis le début de la saison. C’était avant que RMC n’affirme qu’une réunion s’était tenue un peu plus tôt vendredi entre le coach lyonnais, le joueur et la direction pour demander un départ à une semaine de la fin du mercato. Une nouvelle tournure dans ce dossier même si plusieurs sources avancent que ce rendez-vous était avant tout pour être fixé sur la position de l’OL.

Une semaine sous haute pression

Quoi qu’il en soit, le possible avenir de Barcola du côté du PSG est au centre des attentions et pas seulement à l’OL. Dans la capitale, le club parisien cherche à se renforcer offensivement avec le Lyonnais, mais aussi Randal Kolo-Muani. Deux pistes françaises et où le PSG va devoir aligner les millions d’euros et qui seraient désirées par Luis Enrique. Interrogé sur la question vendredi en conférence de presse, l’Espagnol a préféré utiliser la tirade classique des entraîneurs dans ces périodes de mercato. "Kolo Muani et Barcola ? Je suis désolé, mais je n’ai pas l’habitude de parler des joueurs qui ne sont pas au club. Je ne parlerai que des joueurs du PSG."

Que ce soit en regardant du côté de Lyon ou de Paris, le dossier Barcola n’est pas plus avancé.