Comme annoncé, l’OL est bien passé à l’action pour Guido Rodriguez. Seulement la dernière offre faite n’a pas été acceptée par le Betis Séville.

C’est une course contre-la-montre qui est en train de se jouer entre l’OL, le Betis Séville et Guido Rodriguez. Dans six jours se ferme le mercato estival et le dossier du milieu argentin est une priorité aussi bien en Andalousie et que sur les bords du Rhône. Les deux clubs veulent compter sur Guido Rodriguez pour cette saison, mais qui raflera la mise ? Dans la volonté d’offrir à Laurent Blanc le milieu défensif qu’il souhaite depuis des mois, l’OL a coché le nom du champion du monde 2022 tout en haut de sa liste. Si un accord existerait déjà avec Rodriguez, c’est encore loin d’être le cas avec le Betis.

Une augmentation de capital votée en Andalousie

Les Verdiblancos ont été mis au fait de l’intérêt lyonnais et ont même reçu une offre ces dernières heures. Selon les sources, elle était de douze millions d’euros pour les uns à quinze millions d’euros, bonus compris pour les autres. Qu’importe le montant de la somme, l’OL n’a pas encore convaincu le Betis de lâcher Guido Rodriguez, en fin de contrat dans un an. À l’occasion de l’assemblée générale du club et du vote d’une augmentation de capital, le président du club sévillan a confirmé ne pas avoir accepté l’offre lyonnaise. "Nous avons envie de le prolonger. Ce que je ne souhaite pas, c’est avoir un joueur qui reste et qui sera libre. L’offre de l’OL n’a pas été acceptée." Le feront-ils d’ici au 1er septembre ? L’OL l’espère même s’il doit encore régler le dossier Nuamah.