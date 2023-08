Pour le déplacement à Nice, Laurent Blanc a convoqué 21 joueurs. Blessé lors de la 1re journée, Clinton Mata fait son retour dans le groupe de l’OL.

On pouvait imaginer qu’il soit absent pour un peu plus longtemps, certains avançant la trêve internationale. Finalement, Clinton Mata s’est remis bien plus vite de sa lésion musculaire à la cuisse. Blessé après 20 minutes de jeu contre Strasbourg, le latéral n’aura finalement manqué qu’un match et demi de championnat. Ayant repris les séances collectives depuis le début de la semaine malgré son absence jeudi, Mata fait partie des 21 joueurs retenus par Laurent Blanc pour le déplacement à Nice dimanche soir (20h45). C’est une bonne nouvelle pour le coach lyonnais qui avait déploré cette absence après la déroute contre Montpellier (1-4). Le retour de l’Angolais a poussé Mamadou Sarr avec la réserve samedi contre Clermont, tout comme la première présence de Jake O’Brien dans le groupe pro.

L’Irlandais, qui avait disputé ses premières minutes lyonnaises avec la réserve la semaine dernière, renforce donc le secteur défensif toujours orphelin de Dejan Lovren. Ayant dû faire l’impasse sur le match contre Montpellier et n’ayant repris l’entraînement que tardivement dans la semaine, Corentin Tolisso est finalement bien là comme l’avait avancé Laurent Blanc jeudi en conférence de presse. Suspendu les deux premiers matchs, Skelly Alvero fait lui aussi sa première apparition dans le groupe.

Le groupe de l’OL contre Nice : Riou, Patouillet, Bengui - Caleta-Car, Diomandé, Henrique, Kumbedi, Mata, O’Brien, Tagliafico - Caqueret, El Arouch, Lepenant, Maitland-Niles, Alvero, Tolisso - Barcola, Cherki, Jeffinho, Kadewere, A. Sarr