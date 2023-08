Nice - OL (0-0) : Cherki, une éclaircie dans la brume

Dimanche soir, l’OL est loin d’avoir montré un visage séduisant. Inoffensifs, les Lyonnais n’ont compté que sur Rayan Cherki pour tenter d’apporter un brin d’étincelles. Retrouvez le top et le flop de la rédaction d’Olympique-et-Lyonnais.

Le top : Rayan Cherki

Vendredi, Laurent Blanc lui avait fait passer un message qu’il avait déjà sûrement entendu en aparté. Après une seconde partie de saison dernière plutôt aboutie, l’entraîneur lyonnais souhaitait que l’international Espoirs garde sa spontanéité, mais retrouve un peu de simplicité et d’efficacité dans son jeu. Ce dimanche à Nice, Rayan Cherki avait pas mal de responsabilités sur ses épaules. Sans Lacazette, le numéro 18 devait être le détonateur du jeu lyonnais. Face aux Aiglons, la stratégie mise en place a été très minimaliste et les seules éclaircies en première période sont venues de Cherki.

Il n’a certes pas retrouvé l’efficacité souhaitée par Blanc, mais même sur un côté, le Lyonnais a été la seule étincelle dominicale de l’OL. Sa prise de balle et son double contact à la demi-heure de jeu a mis sur orbite Amin Sarr qui a buté sur Bulka. C’est simple, à chaque fois que Cherki a voulu avancer avec le ballon, il s’est passé quelque chose. Il est simplement dommage qu’il ait été le seul à le faire. Mais là, on ne peut clairement pas lui rejeter la faute.

Flop : le rythme de sénateur

Maitland-Niles avouait vendredi qu’il n’avait pas 90 minutes dans les jambes, mais seulement une mi-temps. Pour sa première titularisation avec l’OL ce dimanche, l’Anglais a tenu 70 minutes. Il faut dire que les Lyonnais auraient pu tenir encore longtemps à l’Allianz Riviera vu le rythme imprimé pendant toute la rencontre. Les Niçois ne sont pas exempts de ces reproches, mais pour une affiche du dimanche soir, on était loin de la soirée de folie.

Rayan Cherki a plus d’une fois levé les bras ou demander de la profondeur et il y avait de quoi. Cet OL n’a rien montré dans le jeu et voir Corentin Tolisso pied sur le ballon et arrêté fait mal à voir. Le visage lyonnais est loin d’être séduisant. On veut bien croire que Laurent Blanc et ses joueurs cherchaient à se rassurer après deux défaites de suite, mais ne rien montrer du tout est un tout autre problème.