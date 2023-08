TKYDG : OL, Nice, Tolisso, PSG… votre avis nous intéresse

Corentin Tolisso et Nicolas Tagliafico face à Jean-Clair Todibo lors de Nice – OL (Photo by Nicolas TUCAT / AFP)

Ce lundi, votre émission "Tant qu’il y aura des Gones" est de retour pour un nouveau numéro. Avec Mour Paye, ancien de l’Académie, l’équipe de TKYDG va revenir sur le nul indigeste à Nice ainsi que les déclarations d’après-match de Corentin Tolisso.

Il va y avoir des choses à dire ce lundi 28 août sur le plateau de "Tant qu’il y aura des Gones". Pour la deuxième émission de la saison, qui sera une nouvelle fois enregistrée avant le retour du direct le 4 septembre au lendemain de la réception du PSG, l’équipe de TKYDG reçoit Mour Paye, ancien attaquant formé à l’OL. Sans surprise, il sera question du match nul contre Nice dimanche soir (0-0). Mais plus que le point pris, c’est bien le visage montré par les Lyonnais qui sera au centre des discussions avec notre consultant Nicolas Puydebois et l’invité du jour. Après deux défaites de suite, l’OL a avant tout cherché à ne pas perdre dans le sud de la France et n’a rien montré offensivement sans Alexandre Lacazette. Inquiétant ?

Tolisso, réaliste ou défaitiste ?

Pour les joueurs de l’OL, il faut avant tout faire le dos rond avant la trêve internationale et l’objectif était de prendre un point sur la Côte d’Azur. Corentin Tolisso ne s’en est pas caché et en tant que compétiteur, on peut s’interroger sur de telles déclarations. Le milieu assure que "l’OL 2023-2024 n’est pas celui de 2002 ou 2003" et qu’en l’état prendre un point à Nice est une bonne chose. Tolisso n’a-t-il finalement pas raison et ne devons-nous pas faire le deuil de cet OL dominant afin d’avoir des attentes moins élevées ? Ou bien est-il simplement défaitiste ? La question vous est posée tout comme celle sur le prochain match. L’OL reçoit le PSG dimanche prochain (20h45) juste avant la trêve internationale. Toujours sans Lacazette, Lovren et Lopes, mais avec très certainement Nuamah, à quoi peut-on s’attendre au Parc OL ?

Pour répondre à toutes ces interrogations, vous pouvez laisser vos interrogations et remarques sur ces sujets et sur le reste de l'actualité de l'OL dans l'espace dédié aux commentaires. Ce numéro de "Tant qu'il y aura des Gones" sera diffusé sur nos plateformes Youtube, Facebook, Twitch, Twitter, Lyon Capitale TV, Dailymotion et LyonPlay.