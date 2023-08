Farioli estime que Nice "aurait mérité de gagner" contre l’OL (0-0)

Dominateur dans le jeu sans pour autant être plus dangereux que ça, Nice a signé son troisième nul de suite contre l’OL. Après le match, Francesco Farioli assurait cependant que son équipe aurait mérité les trois points.

L’un voulait goûter à la saveur des trois points, l’autre ne voulait avant tout pas perdre. Finalement, Francesco Farioli et Laurent Blanc ont dû se contenter d’un point chacun. Seulement, il n’avait pas forcément le même goût, que l’on soit dans les rangs niçois ou lyonnais. Dimanche soir, l’OL s’est attelé à bien défendre afin de ne pas connaitre une troisième désillusion de suite et avec son bloc médian-bas a plutôt réussi sa mission. Dire qu’un point est une satisfaction pour un club comme l’OL fait froid dans le dos, mais c’est la réalité actuelle entre Rhône et Saône.

3e nul de suite dans ce début de championnat

À Nice, le début de saison est prometteur dans le contenu, mais au niveau comptable, ça n’avance pas. Après Lille et Lorient, les Aiglons viennent d’enchaîner un troisième nul de suite en Ligue 1. Un point pas forcément mérité pour Farioli qui en espérait trois. "On a dominé, je suis d'accord. En revanche, je ne suis pas d'accord sur le fait que cette domination a été stérile. On a un xG (expected goals) de 1,71 contre 0,17 (pour Lyon). Il a manqué un peu plus de détermination dans les frappes, de précision dans les passes. Mais l'équipe aurait mérité la victoire devant ce public exceptionnel. On sentait qu'on jouait à 12. Je suis certain que la victoire est proche."

Dimanche soir, elle est passée à une glissade sur Morgan Sanson (47e), à une frappe un peu trop enlevée de Dante (79e) ou à un coup de tête de Youssouf Ndayishimiye devant Rémy Riou (41e). Nouvelle chance le week-end prochain, de nouveau à domicile face à Strasbourg.