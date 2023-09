Ce lundi, "Tant qu'il y aura des Gones" est revenu pour sa troisième émission de la saison. Avec notre consultant Nicolas Puydebois, l'équipe a notamment évoqué la défaite face au Paris Saint-Germain (1-4). L'avenir de Laurent Blanc était forcément au coeur des discussions.

Malgré le lourd revers hier soir face au club parisien (1-4) pour le compte de la 4ᵉ journée de Ligue 1, l'équipe de "Tant qu'il y aura des Gones" a répondu présent ce lundi. L'émission hebdomadaire présentée par Razik Brikh n'est pas passée à côté des gros dossiers qui animent l'actualité de l'Olympique lyonnais ces derniers jours. En compagnie de notre consultant Nicolas Puydebois, TKYDG a fait le tour d'horizon après cette débâcle contre le champion de France en titre.

Positionné à la dernière place du classement (18ᵉ), l'OL est en crise et l'avenir de Laurent Blanc semble de plus en plus incertain. Nicolas Puydebois a donné son analyse sur les choix mis en place par l'homme de 57 ans.

De son côté, John Textor continue de diriger le club. Sans oublier le conflit qu'il anime avec son prédécesseur et ex-président du club rhodanien, Jean-Michel Aulas. Nicolas Puydebois a donné sa version des faits. En fin d'émission, l'équipe de TKYDG a notamment fait la liste des points à améliorer avant les prochaines échéances.

Après la trêve internationale, les coéquipiers de Rayan Cherki reçoivent le promu havrais le dimanche 17 septembre (20 heures 45), avant de se déplacer sur la pelouse du Stade Brestois le samedi 23 (21h).