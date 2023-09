OL - Mercato : Reine-Adélaïde en prêt à Molenbeek ?

Devenu indésirable du côté de l'Olympique lyonnais, Jeff Reine-Adélaïde serait suivi par le RWD Molenbeek (Belgique).

Jeff Reine-Adélaïde va-t-il trouver un point de chute ? En fin de contrat dans un an avec l'OL, le milieu de terrain offensif intéresse des clubs. C'est le cas notamment de Molenbeek, club promu en Jupiler League et membre de la galaxie Eagle Football, détenue par John Textor. Selon les dernières informations de Foot Mercato, le club belge discuterait avec l'OL pour se faire prêter le joueur. Pour rappel, le marché des transferts ferme ses portes le mercredi 6 septembre en Belgique.

Prêté à Nice et Troyes

Arrivé en août 2019 en provenance d'Angers, Reine-Adélaïde part en prêt l'année suivante du côté de Nice. Victime d'une grave blessure au genou en février 2021, il retourne à l'OL où il fait son retour sur les terrains en mars 2022. Au cours de l'exercice 2022-2023, il repart en prêt cette fois-ci du côté de Troyes pour six mois. De retour entre Rhône et Saône depuis l'intersaison estivale, le joueur passé par Arsenal n'est pas apparu sur les terrains de Ligue 1 sur les quatre premiers matchs de l'OL. Après Sanchez et Koné, Reine-Adélaïde pourrait constituer le troisième renfort rhodanien chez le club entraîné par Cláudio Caçapa.