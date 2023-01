OL - Mercato : Jeff Reine-Adelaïde rejoint Troyes en prêt

Séduit par le projet troyen, Jeff Reine-Adelaïde va se relancer à Troyes. Le milieu de terrain s'est s’engagé en prêt sans option d’achat.

Il y a une semaine, Jeff Reine-Adelaïde devait s’engager pour six mois avec option d’achat avec le FC Séville. Sept jours plus tard, le milieu de terrain a fait son retour à l’OL après une visite médicale qui a poussé le club andalou à faire marche arrière et à la veille de la fin du mercato, "JRA" n'a pas fait de vieux os entre Rhône et Saône pour arriver à Troyes. Le milieu français a en effet fait le choix de se relancer dans l’Aube.

Un temps annoncé sur le retour à Angers, Reine-Adelaïde a été séduit par le projet troyen. A 24h de la fin du mercato, l’ancien d’Arsenal a pris la direction de Troyes où il a passé sa visite médicale lundi soir après que les deux clubs ont trouvé un accord. A la recherche de temps de jeu, Jeff Reine-Adelaïde va rejoindre l’ESTAC sous la forme d’un prêt sans option d’achat.