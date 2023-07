Après un prêt peu concluant à Troyes, Jeff Reine-Adélaïde revient à l'OL. Dans un milieu en reconstruction, il ne semble pas dans les plans du club.

L'avenir de Jeff Reine-Adélaïde semble s'inscrire loin de Lyon. Passé par Arsenal, le milieu de terrain est acheté par l'OL en 2019, pour une somme avoisinant les 25 millions d'euros. Très attendu dans le Rhône, l'international espoir français (21 sélections) répond présent lors de ses premières apparitions sous le maillot lyonnais. Il subit ensuite la mauvaise forme de son équipe, qui végète dans le ventre mou de la Ligue 1, avant de se faire les croisés juste avant la trêve hivernale.

Jeff Reine-Adélaïde parvient à revenir, à l'occasion du Final 8, début août. Il participe aux rencontres face à la Juventus, Manchester City et au Bayern Munich. L'ancien Gunner n'est toutefois pas satisfait des 50 petites minutes qu'il joue lors de ces trois matchs. Il se montre alors impatient. "Il doit y avoir des échanges avec le club, avait-il déclaré dans L'Équipe. Le discours de l'Olympique Lyonnais et le mien ne sont plus en adéquation, donc il doit y avoir des discussions pour parler d'un éventuel départ."

Des prêts peu concluants

À l'été 2020, ses souhaits sont exaucés. "JRA" est prêté à Nice pour une saison. Les débuts avec les Aiglons sont prometteurs et il s'impose comme un titulaire. Alors qu'il commence à enchaîner, l'ancien Angevin est encore victime d'une rupture des ligaments croisés du genou. Retour à Lyon pour Jeff Reine-Adélaïde qui manque une partie de la saison avec Peter Bosz. L'arrivée de Romain Faivre en janvier, le bloque dans sa quête de temps de jeu à l'OL.

La saison 2022-2023 ne lui réussira guère mieux. Bien que le milieu de 25 ans grappille des minutes lors de chaque rencontre, il n'est jamais convaincant. Titularisé une seule fois, contre Reims lors de la 3e journée, il quitte l'OL en janvier pour retrouver du temps de jeu à Troyes, après une visite médicale manquée pour rejoindre Séville. Dans l'aube, le natif de Champigny-sur-Marne semble hors de forme et incapable d'enchaîner les matchs.

Un départ inévitable

Il est donc de retour dans le Rhône à l'été 2023. Le martiniquais ne semble pas être dans les plans de Laurent Blanc. Avec l'arrivée de Skelly Alvero, le recrutement probable d'une sentinelle et l'émergence de Mohamed El Arouch, peu de chance que "JRA" se trouve une place dans l'effectif lyonnais. Il devra aussi subir la concurrence de Corentin Tolisso et Maxence Caqueret. Un embouteillage qui devrait l'inciter à quitter Lyon, cette fois-ci définitivement. À un an de la fin de son contrat, Jeff Reine-Adélaïde perçoit un salaire important. En cas d'offre, un départ serait bénéfique pour lui et le club. Dans l'espoir de revoir le milieu voler sur le terrain, comme il le faisait si bien à Angers.