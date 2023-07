Aouar (ex-OL) conserve ses fans à Vaulx-en-Velin

En vacances à Lyon avant de reprendre l’entraînement avec l’AS Roma, Houssem Aouar s’est offert un bain de foule à Vaulx-en-Velin mercredi.

Il n’est plus un joueur de l’OL, mais il a gardé les bonnes vieilles habitudes lyonnaises. Sous le soleil de plomb, la centaine de jeunes supporters trépignaient d’impatience à l’idée de voir Houssem Aouar. Après le fameux quart d’heure lyonnais, le milieu de terrain a enfin pointé le bout de son nez pour le plus grand plaisir de ses cadets. Mercredi, Aouar était de retour au bercail pour les quelques jours de vacances qu’il lui reste. Pour la première fois depuis le début de sa carrière, il n'a pas repris sous les couleurs de l’OL jeudi comme ses anciens coéquipiers, mais bien avec celles de l’AS Roma qu’il a rejoint ces dernières semaines.

Venu se ressourcer auprès des siens après avoir connu ses premiers pas avec l’Algérie, Houssem Aouar a pu voir que sa cote de popularité n’avait pas fléchi chez les plus jeunes malgré son départ de l’OL. À l’entrée du centre commercial Carré de Soie de Vaulx-en-Velin, le Lyonnais a passé pratiquement deux heures à enchaîner les autographes et les selfies lors d’une séance dédicaces organisée avec l’enseigne de fast-food tenu par son frère. Maillots de l’OL se sont mêlés avec ceux des Fennecs et c’est un Aouar ayant retrouvé le sourire qui a fait le bonheur des jeunes footballeurs en herbe. Dommage que cette joie et cette communion n’aient pas eu lieu jusqu’au bout au Parc OL pour un enfant de la maison…