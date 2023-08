Caçapa se "sentait prêt à sauter le pas" loin de l’OL

Après une expérience à Botafogo, Claudio Caçapa n’est pas revenu longtemps à l’OL. Il a été propulsé coach principal du RWD Molenbeek pour son plus grand plaisir.

Il était entraîneur adjoint de Laurent Blanc, mais depuis plusieurs mois, cela le titillait. Après avoir passé avec succès ses diplômes d’entraîneur, Claudio Caçapa souhaitait connaitre une première expérience comme coach principal. L’intérim à Botafogo courant juillet n’a fait que renforcer ce désir chez le Brésilien. Mis au courant par ces envies, John Textor a sauté sur l’occasion pour faire le ménage à Molenbeek et introniser Caçapa, quelques jours seulement avant la reprise du championnat belge. "Je me sentais prêt à sauter le pas : il était temps que je sorte de ma zone de confort et que je prenne l’ascenseur (sic)… et qui sait un jour, je reviendrai à Lyon, a déclaré Claudio Caçapa chez nos confrères belges de la RTBF. Mais je suis très bien ici pour l’instant !"

"C'est moi qui décide"

En poste depuis maintenant quatre matchs à Molenbeek, Claudio Caçapa affiche six points sur 12. Un bilan satisfaisant pour une formation qui retrouve l’élite après des années de purgatoire. Néanmoins, la gifle concédée contre le Club Bruges le week-end dernier (7-1) fait forcément mal. Le travail est colossal à Bruxelles, mais ne fait pas peur à Claudio Caçapa qui espère pouvoir mettre en place un "jeu à la lyonnaise " en Belgique.

Pouvant être considéré comme le chouchou de John Textor par les récentes décisions au sein des clubs de la galaxie Eagle, l’ancien adjoint de l’OL assure être le seul maître à bord du bateau Molenbeek et balaie toute ingérence avec le propriétaire américain. "Pour les gens de terrain comme moi, ça ne change rien : c’est moi qui prends les décisions sportives. John Textor me présente des joueurs pour renforcer le groupe, mais c’est moi qui décide qui joue et dans quel système. Et jusqu’à présent, il ne m’a jamais dit qui devait jouer ou pas… Le terrain, il me le laisse. (silence) J’ai déjà rencontré plusieurs fois John Textor : c’est quelqu’un de très jovial et un vrai passionné de foot. Donc non, je n’ai pas peur pour mon poste."