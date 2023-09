Ligue 1 : OL - Lorient le dimanche 8 octobre à 15h

Bamba Dieng (Lorient) et Corentin Tolisso (OL) (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Après deux déplacements de suite, l’OL va retrouver son stade contre Lorient. La rencontre de la 8e journée de Ligue 1 a été fixée au dimanche 8 octobre à 15h.

Après avoir eu quelques retards à l’allumage en début de saison à cause notamment des matchs de Coupe d’Europe, la LFP a passé la seconde dans la programmation des rencontres de Ligue 1. Après la 7e journée durant le week-end et un déplacement à Brest, l’OL sait déjà quand il jouera contre Lorient la journée suivante au Parc OL. Les Merlus viendront à Décines le dimanche 8 octobre pour une rencontre qui se déroulera en milieu d’après-midi à 15h.

Après deux déplacements de suite à Brest (23 septembre) et Reims (1er octobre), les joueurs de l’OL retrouveront donc le Parc OL pour la première fois depuis le 17 septembre et la réception du Havre. Ce match contre Lorient, qui sera diffusé sur Prime Video, sera le dernier avant une nouvelle trêve internationale de quinze jours. La saison passée, Lyonnais et Lorientais n’avaient pas réussi à se départager à Décines (0-0).