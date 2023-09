OL : la piste Graham Potter déjà mort-née

Ayant discuté avec John Textor en début de semaine, Graham Potter ne sera pas être le prochain entraîneur de l’OL. L’Anglais a décliné l’offre ce jeudi matin après le premier échange avec le propriétaire lyonnais.

À l’image des difficultés pour recruter un milieu défensif, John Textor va-t-il avoir toutes les peines du monde à trouver un nouveau coach ? Il est encore trop tôt pour le dire, mais une nouvelle piste se serait déjà envolée après Marcelo Gallardo et Thiago Motta. Après avoir échangé en début de semaine avec le propriétaire de l’OL, Graham Potter ne jouera pas les magiciens à Lyon, ayant finalement fait le choix de ne pas donner suite à la proposition lyonnaise ce jeudi d’après les informations de The Athletic, confirmé par Olympique-et-Lyonnais. L’entraîneur anglais a décliné l’offre lyonnaise, estimant que ce n'était pas le bon moment pour faire son retour sur un banc après son limogeage en avril dernier à Chelsea.

Textor appréciait son travail à Brighton

C’est un coup dur pour John Textor qui n’avait pas manqué de dire tout le bien qu’il pensait au principal intéressé. Graham Potter faisait partie de la short-list de trois noms couchés par la direction lyonnaise pour prendre la suite de Laurent Blanc et était même vu comme la priorité si l’on en croit ce qui se dit Outre-Manche. Ne reste plus qu’à se tourner vers les nouvelles pistes étrangères notées dans le calepin de Textor. En espérant une issue plus positive que celle de Potter.