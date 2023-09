L’OL s’impose 3-2 en amical contre l’AJ Auxerre

En cette trêve internationale, l’OL a disputé un match amical contre l’AJ Auxerre à Décines. Dans une large revue d’effectif, les Lyonnais se sont imposés 3-2.

Malgré la trêve, l’effectif de l’OL n’est pas si décimé et le club avait donc choisi de programmer un match amical ce vendredi pour garder le rythme pour certains, le retrouver pour d’autres. Ce fut notamment le cas de Dejan Lovren qui a rejoué un match pour la première fois depuis le 14 juillet dernier et l’amical contre De Treffers. Si les informations sur la rencontre qui s’est jouée à huis clos restent minimes, le Croate était bien de la partie et a pu retrouver des jambes dans la victoire de l’OL contre l’AJ Auxerre (3-2).

Le match d’entraînement qui s’est déroulé en trois mi-temps de 30 minutes a permis à Laurent Blanc de faire une large revue d’effectif, ayant fait notamment appel à quelques jeunes du groupe Pro 2. Ce match a été l'occasion pour Paul Akouokou d’effectuer ses premiers pas avec l’OL, lui qui est arrivé le dernier jour du mercato. Le milieu ivoirien en a profité pour trouver le chemin des filets tout comme Mama Baldé, autre recrue estivale. Jeffinho a lui inscrit le troisième but lyonnais. Place désormais à un week-end de repos avant la reprise du travail la semaine prochaine avec la préparation du Havre.