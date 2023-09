OL : Textor est allé rencontrer Glasner (ex-Francfort)

Oliver Glasner, ancien entraîneur de l’Eintracht Francfort (Photo by Daniel ROLAND / AFP)

Après l’échec Graham Potter, John Textor multiplie les pistes. Le propriétaire de l’OL a quitté Lyon ce jeudi pour rencontrer Oliver Glasner, ancien coach de l’Eintracht Francfort.

Il y a beau y avoir la trêve internationale, ce n’est pas pour autant que c’est le calme plat à l’OL. Bien au contraire. Avec la défaite contre le PSG et l’unique point pris en quatre matchs, l’avenir de Laurent Blanc a été mis au centre des discussions avec des jours de plus en plus comptés. L’entraîneur lyonnais doit composer avec cette épée Damoclès qui va tomber d’un jour à l’autre, mais encore faut-il que le club lui trouve un successeur…

John Textor avait des vues sur Graham Potter, ancien coach de Chelsea, mais après un premier échange, l’Anglais a préféré ne pas donner suite, n’étant pas encore prêt à reprendre du service. L’OL se remue les méninges depuis et tente de convaincre un des profils présents sur la short-list érigée ces derniers jours. L’un d’eux mène à Oliver Glasner, ancien coach de l’Eintracht Francfort.

Vainqueur de la Ligue Europa en 2022

Comme annoncé par L’Equipe et confirmé par Olympique-et-Lyonnais, l’Autrichien fait partie des candidats à la succession de Laurent Blanc. Présent à Lyon pour le conseil d’administration de l’OL Groupe qui s’est tenu mercredi, John Textor est allé lui-même à la rencontre de Glasner ce jeudi pour tenter d’accélérer les discussions et un possible accord.

L’entraîneur de 49 ans est libre depuis la fin de son aventure avec l’Eintracht Francfort avec qui il s’est forgé une solide réputation grâce notamment à la victoire en Ligue Europa en 2022 avec notamment Randal Kolo Muani. À l’OL, on a appris à ne pas s’enflammer, mais cette piste menant à Glasner a été validée aussi bien par Eagle Football que par l’OL et notamment Matthieu Louis-Jean.