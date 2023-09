PSG - Trophée des championnes : "L’OL, c'est LE match !"

Dimanche à Troyes (21h), l'OL et le PSG s'affrontent pour le premier trophée de la saison. Côté parisien, le groupe a déjà hâte d'en découdre.

C'est forcément toujours un rendez-vous particulier. Malgré un championnat qui vise à s'améliorer, le choc entre l'OL et le PSG attire avant tout l'attention. Il faudra attendre le 1er octobre et la 2e journée de D1 féminine pour voir les deux clubs croiser le fer au Parc des Princes. Mais dès dimanche (21h), il y aura une mise en bouche avec le Trophée des championnes à Troyes. Un premier match pour se lancer complètement dans la saison qui se profile avec l'instauration des play-offs en fin de championnat. "On veut toutes remporter des titres et c’est notre première chance. Le groupe va bien, nous sommes prêtes, donc j’ai hâte de jouer ce match, a déclaré Jackie Groenen sur le site du PSG. Ce sera clairement une rencontre difficile, contre Lyon, comme toujours, mais c’est une chance de remporter un trophée, donc je suis impatiente."

"L'OL s'est bien renforcé durant l'été"

À Troyes, l'internationale néerlandaise retrouvera ses compatriotes Daniëlle van de Donk et Damaris ainsi que son ancienne coéquipière Kadidiatou Diani. Les retrouvailles entre l'attaquante et son ancien club rajoutent forcément un peu de piment à un match qui n'en manque déjà pas. La saison dernière, l'OL avait soulevé le trophée au nez et à la barbe du PSG, lançant sa domination nationale à venir avec la D1 et la Coupe de France. Bis repetita cette année ? Le PSG et Groenen ne l'entendent pas de cette oreille. "Quand je suis arrivée ici, tout le monde m’a fait comprendre que c’était le match ! Nous sommes tout le temps motivées, nous abordons tous les matches de la même manière, mais jouer contre un rival, c'est toujours particulier."