Mercredi, les nommées pour le Ballon d’Or féminin 2023 ont été rendues public. L’OL place deux joueuses avec Kadidiatou Diani et Wendie Renard.

Avec un doublé Coupe de France - championnat, l’OL pouvait s’attendre à avoir des représentantes pour le Ballon d’Or 2023. Mais entre l’élimination en quarts de Ligue des champions et la Coupe du monde qui vient de se terminer, les chances de voir les Fenottes être en nombre pour la course à la récompense individuelle. Et ce n’est pas le passage de 20 nommées à 30 qui a changé grand-chose. Mercredi, le blason de l’OL n’est apparu qu’à deux reprises dans les listes des 30 nommées avec Wendie Renard et la nouvelle recrue Kadidiatou Diani.

Pour cette dernière, c’est donc avant tout pour sa saison avec le PSG et sa Coupe du monde avec les Bleues qu’elle se retrouve à faire partie du gratin mondial. Néanmoins, ces deux sélections ne permettront pas de voir une Lyonnaise succéder à Ada Hegerberg, première lauréate du Ballon d’Or féminin en 2018. Tout porte à croire que ce sera une championne du monde espagnole qui sera récompensée. Ne reste plus qu’à l’OL de tout rafler dans cette saison qui démarre dimanche avec le Trophée des championnes pour pourquoi pas espérer voir une nouvelle Fenotte sacrée l’an prochain.