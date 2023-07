Ada Hegerberg (OL) cernée par la défense de Chelsea (Photo by JUSTIN TALLIS / AFP)

Dans une interview accordée à l'AFP, Ada Hegerberg s'est confiée sur sa saison passée et son avenir avec la Norvège et l'OL.

Avec AFP

Quel est votre état de forme avant cette Coupe du monde (Australie/Nouvelle-Zélande), notamment après avoir été longtemps indisponible sur des blessures ?

Ada Hegerberg : J'ai pu bien terminer la saison avec l'équipe de l'OL collectivement et individuellement. Je suis montée en puissance. Il y a eu une période assez intense car je suis revenue dans la dernière ligne droite de la saison avec des matches très importants. Je me sens bien. C'était une saison fatigante car il fallait beaucoup de courage et beaucoup de travail pour revenir à mon niveau. J'en suis très fière. Je n'ai jamais douté.

Comment se passe votre retour en sélection après cinq ans d'absence car vous contestiez le manque de professionnalisme ?

Cela se passe bien, dans un bon groupe. Il y a toujours du travail à faire en sélection. En faire partie de nouveau me fait du bien. Cela peut me donner plus d'opportunités de contribuer au football féminin sur et en dehors du terrain. Avec une nouvelle présidente à la fédération, Lise Klaveness, très impliquée pour développer le football féminin, cela peut être une très bonne chose.

Comment se présente ce Mondial pour la Norvège ?

Je ne pense pas que l'on puisse dire que nous fassions partie des favorites. Nous avons beaucoup de qualités, d'envie. Nous devons être ambitieuses mais aussi réalistes. Nos derniers résultats n'ont pas été très bons. Nous avons envie d'afficher une meilleure image de la Norvège. Il faut beaucoup de préparation, avoir un groupe soudé et jouer sur la qualité individuelle pour former une équipe.

Mais la Norvège faisait partie des meilleures nations en football féminin...

Oui, nous avons une sacrée histoire avec des titres de championnes du monde (1995), championnes olympiques (2000). Mais depuis quelques années, c'est devenu un peu plus dur. On s'est endormi. Cela ne veut pas dire que l'on ne peut plus rien faire car nous avons quelques joueuses de qualité. Mais il faut les mettre toutes ensemble pour donner le meilleur pour l'équipe. C'est très intéressant. J'ai hâte.

Que peut-on attendre de ce Mondial pour l'évolution du jeu ?

Il y a toujours une grande ambiance sur les grands tournois, avec des pays qui se révèlent, des populations qui se retrouvent derrière leur sélection comme au dernier Mondial (en France en 2019, NDLR) avec ensuite un engouement pour la discipline. Il n'y a jamais de problème avec le public. C'est ce qu'on attend avec cette Coupe du monde qui va encore rencontrer un grand succès populaire. Ce sera à nous de produire du beau jeu.

Que pensez-vous des récents changements en équipe de France ?

J'ai des équipières internationales à Lyon. Nous avons pas mal échangé avec Wendie Renard avec qui je partage la même vision du football féminin. Pour elle, l'arrivée d'Hervé Renard semble un véritable catalyseur. C'est un technicien très expérimenté, qui a gagné en sélection. Le Mondial vient tôt avec un nouveau coach mais les Bleues ont du talent pour bien faire.

Et des changements à la tête de l'Olympique lyonnais ?

Nous avons vécu une aventure hors norme avec (le président) Jean-Michel Aulas. Ce qu'il a fait a été exceptionnel. Son départ est un peu émouvant et dépasse le cadre du football. Michele Kang (actionnaire majoritaire de l'OL féminin) est une femme très impressionnante avec notamment la manière dont elle aborde la place de la femme en général et son envie d'atteindre encore une autre dimension pour notre équipe. Il faut être optimiste et exigeante.