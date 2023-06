Kang assure que l’OL et Washington garderont leur identité

Michele Kang, la nouvelle propriétaire de l’OL Féminin (Photo by Tim Nwachukwu / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

À l’image de ce qu’a fait John Textor avec Eagle Football, Michele Kang a pour objectif de créer une organisation multiclubs autour de l’OL et Washington Spirit. Tout en assurant l’autonomie de chaque identité.

Après 19 ans de présidence, une page s’est définitivement tournée le 27 mai 2023 au Parc OL. En soulevant le 16e trophée de championnes de France de l’OL, Jean-Michel Aulas a dit adieux à ses fonctions de président des Fenottes. Un moment rempli d’émotions qui a été vécu en direct par Michele Kang. La future patronne de l’OL féminin était présente à Décines pour ces adieux et a pu voir la trace laissée par son prédécesseur. Un chemin qu’elle compte bien suivre pour permettre aux Lyonnaises de continuer à être tout en haut et à repousser la concurrence de plus en plus accrue comme elle l'avait confié à Olympique-et-Lyonnais il y a quelques semaines.

En prenant la tête de la section féminine de l’OL, Michele Kang a une idée bien précise de ce qu’elle souhaite faire : suivre le modèle de John Textor et Eagle Football avec un modèle multiclubs. Déjà propriétaire du Washington Spirit en NWSL, la femme d’affaires va ajouter l’OL à la liste, qui devrait encore s’agrandir d’ici à la fin de l’année. Dans une interview accordée à ESPN, Kang a confirmé vouloir ajouter à terme au moins une équipe supplémentaire dans son consortium. Avec comme idée finale d’avoir une équipe sur chaque continent.

"Je veux accélérer l'éclosion du foot féminin dans le monde"

Les ambitions de l’Américaine sont bien présentes, mais vont-elles avoir une incidence sur les ressources données à chacun des clubs ? S’il y aura des échanges au niveau de la connaissance, des méthodes de travail, Michele Kang assure vouloir mettre les moyens pour rester au sommet. Cependant, elle n’ira pas piocher chez l’un pour renforcer l’autre. "Je veux m'assurer que chaque équipe est championne dans son propre pays, a déclaré celle qui est née en Corée du Sud. Nous ne sacrifierons pas une équipe au profit d'une autre. Nous allons donner à chaque équipe tout ce dont elle a besoin pour réussir. Elles conserveront leur propre identité, leur ferveur - tout cela est très local, et non central ou mondial."

En rachetant des parts de l’OL féminin, Michele Kang ne veut pas détruire ce qui a été construit depuis des années. Seulement, elle souhaite se détacher au maximum de la section masculine avec des opérations business séparées désormais ou des infrastructures dédiées à 100% aux Fenottes.