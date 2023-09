OL : Jorge Mendes prêt à placer Lopetegui sur le banc ?

Graham Potter n’ayant pas donné suite aux avances de John Textor, l’OL poursuit sa recherche d’un successeur à Laurent Blanc. Un autre nom venu d’Angleterre aurait été soumis à la direction avec Julen Lopetegui.

Ce n’était pas le bon moment. Plutôt séduit par le discours de John Textor, Graham Potter a préféré ne pas donner suite à l’intérêt de l’OL, ne se sentant pas encore prêt à relever un nouveau challenge après Chelsea. Ce refus, Textor aurait préféré ne pas le connaitre, lui qui portait en haute estime l’entraîneur anglais après son passage à Brighton. La désillusion passée, la direction lyonnaise, avec Matthieu Louis-Jean, s’active désormais pour trouver un successeur à Laurent Blanc, dont les jours restent comptés. Une short-list de deux noms en plus de celui de Potter avait été établie et d’après Sky Sports, Julen Lopetegui en ferait partie.

Des passages contrastés à Porto et au Real Madrid

Le technicien espagnol a quitté son poste d’entraîneur à Wolverhampton au mois d’août suite à des divergences sur le mercato estival et présente un profil qui a de quoi attirer Textor. Vainqueur de la Ligue Europa avec le FC Séville en 2020, Lopetegui avait surtout fait ses classes dans les sélections de jeunes de l’Espagne. Il avait notamment les championnats d’Euro U19 et Espoirs à un an d’intervalle entre 2012 et 2013. En plus de son expérience du haut niveau (Porto, Real Madrid), l’ancien gardien a pour lui un vécu de formateur. À la vue de l’âge de l’effectif lyonnais, ce ne serait pas de trop d’avoir un entraîneur qui sait s’y prendre avec la jeunesse. Et quand en plus Julen Lopetegui est conseillé par un certain Jorge Mendes…