Le complexe sportif « All In Country Club »à OL Vallée (Décines).

Le nouveau complexe sportif "All in Country Club" installé sur le site d'OL Vallée et imaginé par Jo-Wilfried Tsonga (ex-N.5 mondial) et Thierry Ascione héberge des jeunes joueuses de l'OL.

Une soirée festive. Mercredi soir, de nombreuses personnalités dont les joueurs de l'OL Alexandre Lacazette, Anthony Lopes et Corentin Tolisso ont participé à l'inauguration du complexe sportif "All In Country Club". "Mon rêve était de créer un lieu de réussite où chacun peut trouver sa place. Mes parents étaient professeurs et la transmission est de plus en plus importante dans ma vie. Est-ce que l'on pourra sortir un futur champion ? C'est notre rêve le plus profond", a indiqué Jo-Wilfried Tsonga (ex-N.5 mondial) à l'origine du projet avec les Lyonnais Thierry Ascione et Patrick Bouchet.

"Un projet fabuleux" pour Cucci

Parmi les installations regroupées sur un terrain de 3,5 hectares acheté à l'OL Groupe figurent une halle couverte de huit courts et trois pistes de padel, douze terrains de tennis extérieurs ainsi qu'un central d'une capacité de 1.000 places, une salle de fitness de 600m2, une piscine de 25 m et un internat de 80 lits. Pour la petite anecdote, à cause du manque de place à l'académie de Meyzieu (10 joueuses majeures y séjournent), 15 jeunes joueuses de l'Olympique lyonnais âgées de 16 à 18 ans sont hébergées au All In Country Club. "Je suis admiratif, ce projet est fabuleux. Nous sommes contents d'avoir de tels voisins", se réjouit Santiago Cucci, le président exécutif de l'OL.