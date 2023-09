Rayan Cherki lors de l’Euro Espoirs avec l’équipe de France (Photo by MIHAI BARBU / AFP)

Pour sa première avec l’équipe de France Espoirs ce jeudi (18h30), Thierry Henry devrait miser sur Rayan Cherki. S’il n’a pas voulu dévoiler la position dans laquelle jouera le joueur de l’OL, le sélectionneur compte sur Cherki pour faire la différence.

Il a Laurent Blanc à l’OL et désormais Thierry Henry chez les Espoirs. Dans sa soif de progression, Rayan Cherki ne pouvait difficilement rêver mieux avec deux champions du monde 1998 comme mentor. Ayant vu Blanc manier le bâton et la carotte avec lui en club, le meneur lyonnais voit un tout autre management en sélection, même si ce n’est pour le moment que le début. Néanmoins, avec le départ de la génération Caqueret, Rayan Cherki doit prendre le leadership de ces Bleuets "new-look" comme l’a laissé entendre Thierry Henry, mercredi avant France - Danemark (ce jeudi, 18h30). "On parle d’un joueur qui est depuis un petit moment en Espoirs, il a fait partie de la génération qui a malheureusement échoué contre l’Ukraine à l’Euro. C’est un joueur important."

Un plan bien précis contre le Danemark

Sera-t-il mis dans les meilleures dispositions par le nouveau sélectionneur ? Si la tendance avancée par L’Équipe serait un 4-2-3-1 avec Cherki comme meneur, Henry suit le chemin tracé par Blanc avec l’OL. La position du Lyonnais ne doit pas être un frein à son rendement, qu’il soit dans l’axe ou sur un côté. "Là où il est le meilleur, c’est sur le terrain et quand il fait la différence, peu importe où il est. Je sais que c’est la question que tout le monde se pose, mais on a un plan bien précis à respecter, peu importe qui jouera dans le rôle dans lequel il doit jouer." Le message est passé et Rayan Cherki devra apporter un élément de réponse ce jeudi à Nancy.