Avec le départ de Jeff Reine-Adelaïde pour Molenbeek, l’OL a fait le ménage qu’il souhaitait durant l’été. Il ne reste aujourd’hui plus que Tino Kadewere parmi les joueurs recrutés en 2019-2020 durant le mercato le plus dépensier du club.

126 millions d’euros dépensés. C’est la somme qu’avait lâchée l’OL entre juin 2019 et février 2020 pour ouvrir un nouveau chapitre de son histoire. Avec le départ de Bruno Genesio, le club lyonnais souhaitait écrire une nouvelle page et avait fait revenir Juninho comme directeur sportif. Avec Florian Maurice à la tête du recrutement, le Brésilien avait pour objectif d’amener du sang frais dans l’effectif lyonnais. L’OL n’avait donc pas lésiné sur les moyens et sorti le chéquier avec notamment les arrivées de Jeff Reine-Adelaïde et Joachim Andersen pour respectivement 25 et 24 millions d’euros. Les ambitions étaient là avec 10 recrues en l’espace de six mois.

126 millions d'achats pour 80 millions à la revente

Ce recrutement XXL initié par Maurice et Juninho n’a pas forcément été couronné de succès sur le terrain. Il y a bien eu la réussite Bruno Guimaraes et à un degré moindre Karl Toko-Ekambi par les statistiques plus que le comportement, mais à côté, difficile de voir du positif. Le départ de Jeff Reine-Adelaïde mercredi vers Molenbeek est le dernier en date de joueurs n’ayant pas réussi entre Rhône et Saône. Pourtant, avec 126 millions d’euros dépensés, on était en droit de s’attendre à mieux.

Mais que ce soit Joachim Andersen, Thiago Mendes (22M€), Youssouf Koné (9M€), Jean Lucas (8M€), Tino Kadewere (12M€) et Camilo (2M€), tous font figure d’échecs. Et la plupart ont traîné à l’OL quasiment jusqu’au bout puisque la moitié n’est partie que durant cet été, soit quatre ans après leur arrivée et les salaires qui vont avec. Depuis mercredi soir, Tino Kadewere est l’ultime survivant de ce mercato 2019-2020 et lui ira très certainement jusqu’au bout de son contrat qui se termine en juin. De quoi maintenir la revente de ces dix arrivées à 80 millions d'euros dont la moitié pour Guimaraes...