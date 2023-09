OL - Mercato : Le Havre a tenté de faire revenir Kadewere

A la recherche d’un attaquant dans cette fin de mercato, Le Havre a tenté de faire revenir Tino Kadewere en Normandie. Finalement, la piste n’a pas abouti et le HAC va se tourner vers Mohamed Bayo.

C’est le jour le plus long. Comme chaque dernier jour de mercato, c’est l’heure de l’emballement aux quatre coins du Vieux Continent pour terminer les emplettes estivales. A l’OL, ce 1er septembre devrait permettre de faire encore quelques ajustements même si ça ne semble pas être la course au panic buy. Le recrutement de Paul Akouokou en a les contours mais à trois millions d’euros, on est loin de la dépense financière à plusieurs millions. Dans le sens des départs, ce devrait également être calme, le départ de Bradley Barcola ayant été acté jeudi soir. Au niveau des joueurs non-désirés, la plupart ont mis les voiles depuis le mois de juin même s’il reste toujours Jeff Reine-Adelaïde et Tino Kadewere.

Ce dernier est celui qui a eu le plus la possibilité de partir cet été mais rien ne s’est concrétisé. Montpellier a un temps été sur le Zimbawéen avant de laisser tomber la piste. D’après L’Equipe, un autre club de Ligue 1 avait souhaité enrôler l’attaquant de l’OL. De retour dans l’élite, Le Havre a pensé faire revenir son ancien buteur (27 buts en 51 matchs). Seulement, les discussions avec le joueur et le club lyonnais n’ont pas réussi à aboutir et le club normand se dirige désormais vers Mohamed Bayo. Kadewere devrait lui aller jusqu’au bout de son contrat avec les départs de Barcola et Sarr ces dernières heures.