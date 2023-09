À deux jours du choc contre le PSG, Laurent Blanc a pu compter sur un groupe de 21 joueurs. En ce dernier jour de mercato et dans l’attente de nouveaux joueurs, Ernest Nuamah et Mama Baldé étaient présents à l’entraînement.

Dimanche se joue un choc contre le PSG au Parc OL et pourtant toute l’actualité lyonnaise tourne logiquement autour du mercato, mais aussi de la guerre interne entre John Textor et Jean-Michel Aulas. Néanmoins, Laurent Blanc doit bien préparer ses ouailles à cette rencontre de la 4e journée de Ligue 1. En attendant de savoir l’état définitif de son effectif ce vendredi soir à 23h59, l’entraîneur lyonnais a pu compter sur certains retours depuis le début de la semaine. Annoncé comme absents jusqu’à la fin de la trêve internationale, Anthony Lopes, masqué, et Dejan Lovren ont repris l’entraînement collectif.

Pas d'absence notable ce vendredi

Les deux joueurs étaient bien présents ce vendredi, de quoi laisser espérer une présence dimanche ? Pour le portier, cela semble être une réponse à la positive puisqu’ils n’étaient que trois à l’entraînement spécifique avec Rémy Riou et Justin Bengui. Lovren n’a lui plus joué depuis presque deux mois et un retour contre le PSG semble précipité. Une chose est sûre, Laurent Blanc pourra compter sur ses deux nouvelles recrues offensives. Débarqués durant la semaine, Ernest Nuamah et Mama Baldé participent aux entraînements collectifs depuis et étaient bien là dans le groupe de 21 joueurs ce vendredi. Ils auront très certainement un rôle central contre le PSG face aux différents départs dans le secteur offensif et la suspension de Lacazette.