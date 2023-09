Tagliafico (OL) retenu avec l’Argentine en septembre

Nicolas Tagliafico après la demie Argentine – Croatie (Photo by Adrian DENNIS / AFP)

En attendant de savoir si son avenir est définitivement à l’OL cette saison, Nicolas Tagliafico quittera le Rhône après le match du PSG. Le latéral a été retenu avec l’Argentine pour le rassemblement de septembre.

L’OL a mis les barbelés et malgré certaines envies de partir, Nicolas Tagliafico devrait selon toute logique être un joueur lyonnais pour une (demi) saison de plus. L’Ajax Amsterdam et Manchester United ont bien essayé de le sortir du marasme rhodanien, mais l’OL s’est montré gourmand ou intransigeant dans cette fin de mercato. La dernière ligne droite du marché des transferts réserve toujours son lot de surprise, mais sauf incroyable retournement de situation, Tagliafico sera bien sur le côté gauche de la défense lyonnaise dimanche face au PSG. Après ce choc, le champion du monde 2022 quittera malgré tout l’OL pendant une dizaine de jours pour la trêve internationale.

Comme l’ensemble des sélectionneurs, Lionel Scaloni a dévoilé la liste des joueurs retenus pour le rassemblement de septembre. Pour son entrée en lice dans les qualifications pour la Coupe du monde 2026, l’Argentine affrontera l’Équateur (8 septembre) avant de se déplacer en Bolivie le 12 du mois. Le sélectionneur argentin a choisi de convoquer 32 joueurs dont Nicolas Tagliafico. Il aurait pu être deux joueurs de l’OL dans cette liste, mais Guido Rodriguez, retenu par Scaloni, a finalement décidé de rester au Betis Séville et de ne pas rejoindre les bords du Rhône pour des raisons personnelles.