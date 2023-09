Blanc fait le point sur la fin de mercato de l’OL

A deux jours du choc entre l’OL et le PSG, Laurent Blanc a forcément été interrogé sur la dernière journée du mercato. Sans vraiment livrer des indices sur cette dernière ligne droite.

"Le gros du mercato de l’OL a été fait". Par ces mots, Laurent Blanc a tenté de répondre à la question concernant de futurs départs dans les rangs lyonnais dans cette dernière journée de transferts. Quand des dossiers sont encore en cours de finalisation, l’entraîneur de l’OL n’a pas forcément donné d’indice sur cette dernière journée cruciale. Néanmoins, à écouter Blanc, ce ne devrait pas être l’heure des "panic buy" entre Rhône et Saône en ce 1er septembre 2023.

Il reste des incertitudes sur certains éléments de l’OL comme Johann Lepenant, Tino Kadewere ou encore Nicolas Tagliafico mais ce ne sera pas un coup de balai. "On en a eu pas mal mais on a eu aussi pas mal d’arrivées. On a essayé de compenser les mouvements sortants. On n’est jamais à l’abri d’un côté comme de l’autre mais je pense que le gros du mercato de l’OL a été fait."

"Au milieu, on a eu quelques épisodes malheureux"

Cette dernière journée doit avant tout servir à affiner le visage de l’OL durant cette saison avec notamment l’épineuse question du milieu défensif. Après les échecs Guido Rodriguez et Rade Krunic, la direction lyonnaise semble s’être rabattue sur la piste Paul Akouokou, milieu remplaçant au Betis. Pas forcément la recrue espérée en début de mercato mais Laurent Blanc va devoir faire avec même s’il n’a pas voulu aller trop vite en besogne sur ce dossier.

"C’est un poste qui est important pour nous. Ca avait été défini il y a très longtemps, la saison dernière même. Kouakou ? J’aime bien parlé des joueurs quand ils sont ici à Lyon et qu’ils ont signé. On a eu quelques épisodes malheureux. Ca sera une bonne chose car il faut amener de la concurrence au milieu parce que le mercato est fait pour ça. Il doit servir à améliorer l’effectif et donner de l’émulation entre les joueurs. Je pensais qu’il n’y en avait pas assez à l’OL et les joueurs qui sont là vont nous faire énormément de bien."

Dimanche contre le PSG, Laurent Blanc va pouvoir compter sur Ernest Nuamah et Mama Baldé. Un moindre mal…