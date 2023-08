Mercato : Toko-Ekambi quitte l’OL et rejoint l’Arabie Saoudite

À sept jours de la fin du mercato, Karl Toko-Ekambi n’est plus un joueur de l’OL. L’attaquant a trouvé un accord avec le club saoudien d’Abah Club et s’est engagé pour deux saisons.

L’OL aurait certainement espéré que ce dossier se règle plus vite, mais à sept jours de la fin du mercato estival, Karl Toko-Ekambi a enfin mis les voiles. Après de longues semaines de réflexion, de discussions et de négociations, l’attaquant camerounais est parvenu à trouver sa future destination. Quand Fenerbahçe a tenté jusqu’au dernier moment de convaincre le joueur, c’est bien du côté de l’Arabie Saoudite que Toko-Ekambi va poursuivre sa carrière. À 30 ans, il a signé un contrat de deux saisons avec l’Abha Club. L’OL devrait récupérer 1,7 million d’euros ainsi qu’un bonus pouvant faire monter le transfert à deux millions d’euros avec le départ du joueur.

🎥| إيكامــبي أبهــاوي 💙❤️ pic.twitter.com/Gbj5h7auQF — نادي أبها السعودي (@abhaFC) August 24, 2023

Un salaire important en moins

En se séparant de Karl Toko-Ekambi qui aura joué 114 matchs et inscrit 38 buts, l’OL poursuit son opération dégraissage dans l’effectif de Laurent Blanc et se donne un peu d’air financièrement. Le salaire du Camerounais était un obstacle de taille dans le mercato lyonnais suite aux sanctions de la DNCG. Tous les problèmes ne seront pas réglés avec ce départ, mais la marge de manœuvre est désormais un peu plus grande afin de signer de nouveaux joueurs. Après la défaite (2-1) à Strasbourg puis contre Montpellier (1-4), Laurent Blanc a une nouvelle fois rappelé l’importance de recruter à des postes clés comme un milieu défensif ou encore un ailier qui sera Ernest Nuamah.