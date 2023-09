OL : plusieurs Lyonnais en sélection ce jeudi

Ce jeudi marque le début des matchs internationaux. À l’OL, ils sont nombreux à être réquisitionnés avec notamment les U19 de l’équipe de France qui jouent à 16h.

Ils sont nombreux à l’entraînement depuis mercredi à Décines, mais il y a quand même 12 joueurs professionnels de l’OL appelés dans diverses sélections pour cette trêve internationale. Le début des hostilités démarre ce jeudi avec plusieurs Lyonnais sur le pont, et ce, dès 16h. L’équipe de France U19 dispute le Tournoi international Amical Stevan Vilotic Cele et affronte le Monténégro ce jeudi. Pour le premier des trois matchs du tournoi, Bernard Diomède peut compter sur trois joueurs rhodaniens avec Justin Bengui comme gardien et les deux défenseurs que sont Saël Kumbedi et Mamadou Sarr.

En plus des trois Bleuets, Ernest Nuamah sera, lui aussi, d’attaque avec le Ghana dans un match important pour les éliminatoires de la CAN. Les Black Stars jouent leur qualification à 18h contre la République Centrafricaine. De match éliminatoire, il en sera également question pour Nicolas Tagliafico. Le latéral gauche a pris la direction de l’Amérique du Sud après la défaite contre le PSG pour évoluer avec l’Albiceleste. Le premier match a lieu dans la nuit de jeudi à vendredi à 2h du matin contre l’Équateur.