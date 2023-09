Mercato : Reine-Adelaïde (ex-OL) voulait "retravailler" avec Caçapa

À un an de la fin de son contrat avec l’OL, Jeff Reine-Adelaïde a finalement mis les voiles vers le RWD Molenbeek. À 25 ans, il va tenter de se relancer dans le club belge.

Il restera comme un gros point d’interrogation. Sans ses deux grosses blessures au genou, Jeff Reine-Adelaïde aurait-il pu devenir un joueur important de l’Olympique lyonnais et justifier les 25 millions d'euros à l'été 2019 ? Cette question restera sans réponse puisque le milieu de terrain a pris la direction de la Belgique mercredi soir. À un an de la fin de son contrat avec l’OL, Reine-Adelaïde a mis les voiles sans aucune indemnité de transfert - mais avec un intéressement de 40% sur une future vente - pour rejoindre le RWD Molenbeek.

La connexion entre le club belge et lyonnais continue de marcher à plein régime depuis l’intégration de l’OL à Eagle Football et ce n’est pas à Bruxelles qu’on va s’en plaindre. "C’est un joueur spécial, doté d’un talent hors du commun, s’est réjoui Gauthier Ganaye, le président exécutif du RWDM. Faire partie de la famille Eagle procure certaines opportunités qui paraissent à première vue impossibles."

Troisième joueur venu de l'OL durant le mercato

À 25 ans, Jeff Reine-Adelaïde n’était pas forcément programmé pour rejoindre un promu du championnat belge. Seulement, tout ne s’est pas passé comme prévu avec ces deux ruptures des ligaments et une carrière qui stagne depuis. Après un prêt non concluant à Troyes lors de six derniers mois, 'JRA' compte bien rattraper le temps perdu à Molenbeek où il ne sera pas dépaysé.

Il retrouvera Youssouf Koné, Florent Sanchez et Claudio Caçapa sur le banc. Un élément qui a compté dans sa décision. "Mes soucis physiques sont derrière moi, je rejoue depuis un an et demi déjà, même si je n’ai pas enchainé beaucoup de matches. C’est ce que je viens chercher ici à Molenbeek. Je retrouve Claudio Caçapa, avec qui je voulais vraiment travailler. Je vais pouvoir aller de l’avant à Molenbeek."

Malgré le flop financier que peut représenter sa venue à l’OL, on ne peut que lui souhaiter.