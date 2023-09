Rayan Cherki à l’Euro Espoirs avec la France (Photo by MIHAI BARBU / AFP)

Pour le premier match des Espoirs de l’ère Thierry Henry ce jeudi (18h30), Rayan Cherki et Johann Lepenant sont titulaires. Avec Lukeba, Gusto et Barcola, ils sont cinq à être passés par l’OL.

Soir de première à Nancy à 18h30. Il y a toujours eu de l’attente autour des Espoirs, mais ce jeudi encore un peu plus. Pourquoi ? Tout simplement parce que le match amical contre le Danemark marque le début de l’ère Thierry Henry sur le banc des Bleuets. Il y a forcément de l’excitation avec le champion du monde 1998, mais c’est bien sur le terrain que doivent se préparer les Jeux Olympiques 2024 à Paris et l’Euro l’année suivante. Pour son premier match, Henry a décidé de s’appuyer sur les deux joueurs de l’OL qu’il a retenus pour ce rassemblement. Johann Lepenant, appelé après un forfait, est titulaire dans l’entrejeu français et évoluera un cran en dessous de Rayan Cherki.

Zaïre-Emery capitaine plutôt que Lukeba

À la différence de l’OL, il retrouve un rôle axial, prenant place comme meneur dans le 4-3-1-2 mis en place par Thierry Henry. Il aura pour mission de servir Arnaud Kalimuendo et Bradley Barcola. Le néo-Parisien est l’un des trois anciens Lyonnais titulaires ce jeudi. Un temps pressenti pour être capitaine, devoir finalement donné à Warren Zaïre-Emery, Castello Lukeba est titulaire en défense centrale tandis que Malo Gusto évoluera dans le couloir droit.

La composition des Espoirs : Restes - Gusto, Matsima, Lukeba, Merlin - Lepenant, Ugochukwu, Zaïre-Emery - Cherki - Kalimuendo, Barcola