Melchie Dumornay : "L'OL est le club de mes rêves"

Ayant signé à l'OL à l'hiver dernier, Melchie Dumornay a dû patienter six mois avant de rejoindre définitivement le club lyonnais. À 20 ans, l'Haïtienne croque à pleines dents cette nouvelle aventure qui démarre officiellement dimanche avec le Trophée des championnes contre le PSG.

À Divonne-les-Bains,

Qu'est-ce qui change quand on passe de Reims à l'OL ?

Melchie Dumornay : Il y a beaucoup de changements. Déjà par rapport aux compétitions que je vais disputer cette année avec la Ligue des champions. Mais aussi au niveau de l’intensité et de l’exigence mises aux entraînements et au match par rapport à ce que j’ai connu à Reims.

Comment se passe votre intégration depuis un mois ?

À Lyon, je suis chez moi. J’ai été très bien accueillie grâce à mes coéquipières, tout le monde m’a accueilli les bras ouverts et m’a fait ressentir de l’amour et l’impatience qu’elles avaient de me voir dans le groupe. Je suis très contente d’avoir eu cet accueil pour pouvoir être dans de bonnes conditions et donner de belles performances sur le terrain.

Vous parliez de la différence d'intensité avec Reims, il y a aussi plus de concurrence...

Il y a de la concurrence, c’est vrai, mais ça va dans le bon sens dans le groupe. Ça va permettre de progresser plus rapidement et d’apporter du challenge entre nous pour pouvoir enchaîner les matchs et garder un niveau d’exigence élevé. C’est important pour nous, mais pour aussi pour la coach, je pense.

"Wendie et Ada m'ont pris sous leurs ailes avant même mon arrivée"

En débarquant dans ce groupe de qualité, quels sont vos objectifs personnels ?

Mes objectifs, que je sois à Reims ou à l’OL, n’ont pas changé. Je veux être décisive pour l’équipe, marquer, faire marquer. Après, je viens d’arriver dans un club dans lequel on doit toujours faire mieux à chaque match, donc je suis dans cette optique.

Vous avez signé à l'OL en janvier, mais n'êtes arrivée qu'en août. Comment gère-t-on cette période ?

J’avais un contrat avec mon club précédent donc c’était comme un pacte. J’ai tenu ma promesse de tout donner jusqu’à la fin. C’est ce que j’ai fait et je n’ai aucun regret sur ce que j’ai fait là-bas. Maintenant, je suis passée dans l’autre camp, donc je vais faire autant, voire encore plus et je compte bien rentrer dans ce groupe avec la même optique d’aller vers l’avant.

Vous voulez être un modèle pour Haïti. Réussir à l'OL est une marche de plus ?

Je suis là pour apprendre, je suis à côté de joueuses qui ont de l’expérience. J’apprends à leurs côtés chaque jour comme Wendie (Renard), Ada (Hegerberg) qui m’ont pris sous leurs ailes bien avant que j’arrive au club. J’apprends pour pouvoir progresser et préparer mon futur et ma carrière.

Quel est finalement votre poste de prédilection ?

Je peux évoluer à plusieurs postes, mais je suis avant tout là pour aider l’équipe. Je préfère jouer au milieu, mais je peux évoluer plus haut. C’est avant tout l’équipe qui passe en premier, donc je suis prête à aider sur n’importe quel poste si la coach fait appel à moi.

"Contre le PSG, il y a un titre à aller chercher"

Pourquoi avoir choisi de porter le numéro 6 ?

C’est un numéro avec lequel j’ai fait beaucoup de choses donc pourquoi changer ? J’ai eu l’opportunité de le prendre à l’OL, donc j’ai sauté sur l’occasion, car c’est le numéro que je voulais et avec lequel j’ai eu beaucoup de réussite.

C'est un numéro qui appartenait encore récemment à Amandine Henry...

Amandine Henry a fait de grandes choses, c’était une joueuse extraordinaire à l’OL. Mais c’était Amandine Henry et je suis Melchie Dumornay. Je vais essayer de faire les choses à ma manière et pourquoi faire mieux qu’elle.

L'OL a toujours été vu comme l'équipe à abattre. Comme viviez-vous ces rencontres en étant dans le camp d'en face ?

C’était toujours un honneur de jouer contre l’OL et d’essayer de me mettre à niveau et de marquer contre elles. C’était mon club de rêves donc quand je joue contre quelqu’un que j’aime, je me donne à fond. Avec mes anciennes coéquipières, on avait cet objectif aussi de faire le meilleur contre l’OL.

L'aventure lyonnaise commence officiellement dimanche. Comment voyez-vous ce match contre le PSG ?

C’est un grand match comme à chaque fois. Mais dimanche, il y a un titre à aller chercher donc ça rajoute encore plus d’excitation pour pouvoir préparer au mieux le début de la saison en championnat la semaine d’après.