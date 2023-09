Rayan Cherki buteur avec les Espoirs lors de France – Danemark (Photo by Jean-Christophe VERHAEGEN / AFP)

Tous deux titulaires au coup d’envoi, Johann Lepenant et Rayan Cherki ont mis sur orbite les Espoirs jeudi contre le Danemark. Les deux joueurs de l’OL ont marqué à Nancy.

Première réussie pour Thierry Henry. Ce n’était qu’un match amical, mais le sélectionneur a signé sa première victoire en Espoirs pour sa première sortie. À Nancy, les Bleuets se sont facilement imposés contre le Danemark (4-1) et préparent au mieux leur rendez-vous de lundi pour les éliminatoires de l’Euro 2025 contre la Slovénie. Dans un stade qui avait presque fait le plein en Lorraine, les coéquipiers du capitaine Warren Zaïre-Emery ont soigné leur première après la désillusion de l’Euro Espoirs en juin dernier. Pour son baptême du feu, Thierry Henry avait misé sur un 4-3-1-2 avec Rayan Cherki comme meneur derrière Kalimuendo et Barcola.

2e but en pros pour Lepenant

Comme à son habitude, le joueur de l’OL a été l’un des plus en vue côté français pendant les 45 minutes qu’il a disputées. Comme entre Rhône et Saône, il a eu du déchet, mais aussi des gestes de classe qui ont régalé Marcel Picot. Avec cinq joueurs qui étaient encore à l’OL, il n’y a pas si longtemps, au coup d'envoi, le club lyonnais a été mis à l’honneur durant le premier acte et c’est Johann Lepenant qui a débloqué la situation d’une frappe lointaine imparable (23e).

Un premier but en Espoirs pour le milieu de terrain qui a libéré les Bleuets qui ont fait le break avant la mi-temps grâce à Cherki. Henry ayant choisi de faire tourner dès la pause en vue des éliminatoires, le match a été plus haché, mais les deux buts d’Elye Wahi ont scellé le succès français. Rendez-vous lundi désormais pour un match à enjeux.