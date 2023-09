Suite au forfait de Jeanuël Belocian, Thierry Henry a choisi de remplacer le Rennais par Johann Lepenant. Il y aura donc deux représentants de l’OL chez les Espoirs.

Après avoir été en nombre pour l’Euro, les joueurs de l’OL ne représentent plus le plus grand contingent chez les Espoirs pour la première liste de Thierry Henry. Il faut dire que Maxence Caqueret a désormais dépassé la limite d’âge et le mercato a aussi joué son rôle. Castello Lukeba (RB Leipzig) et Bradley Barcola (PSG) ont mis les voiles durant l’été, laissant ainsi Rayan Cherki comme seul représentant lyonnais pour le rassemblement de septembre. Finalement, le meneur ne sera pas le seul à prendre la direction de Clairefontaine après le match du PSG, dimanche (20h45). Johann Lepenant vient d’être un appelé de dernière minute.

Une sélection en mars dernier

Le milieu de terrain, qui est finalement resté à l’OL dans cette fin de mercato, profite d’un forfait pour participer à un nouveau rassemblement des Espoirs. Ne pouvant passer ses épreuves du bac en juin dernier, Jeanüel Belocian n’a d’autres choix que de le faire en ce mois de septembre. Le Rennais n’est donc pas en mesure d’honorer sa sélection avec les Espoirs pour le match amical contre le Danemark, le 7 septembre, puis la Slovénie le 11, dans le cadre des qualifications à l'Euro 2025. Une aubaine pour Johann Lepenant qui retrouve donc la sélection, six mois après ses débuts en Espoirs contre l’Angleterre.