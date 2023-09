Placardisé à Majorque, Clément Grenier avait fait part de son envie de revenir à l’OL. Le milieu de terrain a finalement signé à Santander, en D2 espagnole.

L’énième appel du pied n’a toujours pas été entendu par la direction lyonnaise. Ces derniers jours, Clément Grenier n’avait pas manqué de rappeler son attachement à l’OL et que connaitre un destin à la Alexandre Lacazette ne serait pas pour lui déplaire. "Est-ce que je dis oui si l’OL m’appelle ? Bien sûr, évidemment, c’est mon club de cœur", avait-il déclaré sur RMC. N’étant plus dans les plans de son entraîneur à Majorque, Grenier se cherchait une porte de sortie et voyait un retour entre Rhône et Saône comme une possibilité.

Malgré son expérience et son vécu lyonnais, Laurent Blanc et la direction n’ont pas donné suite à cette envie. Pour voir l’international français reporter les couleurs de l’OL, il faudra patienter encore (ou jamais). En attendant, Clément Grenier va continuer son périple espagnol après avoir évolué au FC Séville et à Majorque. Seulement, cette fois, ce ne sera pas en Liga mais en D2. Alors qu’il lui restait un an de contrat avec le club majorquin, le natif d’Annonay (32 ans) s’est engagé pour une saison avec le Racing Santander.