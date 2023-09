Le mercato estival a refermé ses portes vendredi soir. L’OL a tenté deux coups juste avant la clôture pour arriver à un total de 9 renforts.

Cette fois, ça y est, place au terrain comme l’a dit John Textor dans sa lettre ouverte aux supporters de l’OL. En ce 2 septembre, le mercato estival est définitivement terminé et Laurent Blanc sait désormais sur quel effectif il pourra compter cette saison. Malgré les restrictions de la DNCG, on ne peut pas forcément dire que l’été a été calme entre Rhône et Saône. Ce n’est peut-être pas le mercato dont avaient rêvé les supporters au moment de l’arrivée de Textor, mais il y a eu du mouvement, dans un sens comme dans l’autre.

Avec Diego Moreira venu en prêt dans les toutes dernières secondes du mercato, l’OL a bouclé ses arrivées avec le jeune Portugais. L’ailier est devenu la 9e recrue estivale lyonnaise et pour se renforcer, l’OL n’a eu besoin de dépenser "que" 19 millions d’euros. Arrivé durant l’été, Matthieu Louis-Jean devait la jouer malin pour recruter et c’est plutôt ce qu’il s’est passé même s’il faut voir avec la réalité du terrain désormais.

5e balance positive d’Europe cet été

Ces neuf recrues sont avant tout venues compenser des départs dont les deux gros concernant Castello Lukeba et Bradley Barcola. On pourra forcément les regretter, mais ils vont avoir rapporté 80 millions d’euros à eux deux. Une politique de trading encore une fois qui permet encore à l’OL de finir dans le positif par rapport à la balance de ses transferts. En plus des deux jeunes Lyonnais, huit autres joueurs ont rapporté de l’argent au club rhodanien, portant à un peu plus de 107 millions d’euros le montant des ventes. Cela fait donc une balance positive de 87 millions d’euros auxquels s’ajoutent les départs libres de Moussa Dembélé, Houssem Aouar, Jérôme Boateng et Youssouf Koné et donc quatre gros salaires en moins.