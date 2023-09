Le PSG ne pourra pas compter sur Kolo Muani contre l’OL

Randal Kolo Muani lors de la finale de la Coupe du monde entre la France et l’Argentine (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Dernière recrue du PSG cet été, Randal Kolo Muani ne sera pas présent dimanche au Parc OL. L’international français se remet d'une entorse à la cheville.

Luis Enrique va-t-il prendre le risque de convoquer Bradley Barcola pour le choc entre l’OL et le PSG et ainsi lui faire vivre quelques moments difficiles au Parc OL ? L’entraîneur parisien n’a pas encore dévoilé son groupe pour dimanche (20h45) afin de savoir si l'ancien Lyonnais sera déjà de retour entre Rhône et Saône, mais il n’y aura en tout cas pas la dernière recrue estivale parisienne à Décines. Débarqué dans les derniers instants du mercato, Randal Kolo Muani ne fera pas le déplacement pour la rencontre de la 4e journée de Ligue 1.

Avec ou sans Barcola ?

L’international français est arrivé en délicatesse avec sa cheville droite et "restera en soins ces prochains jours", d’après le communiqué du PSG. L’absence de l’attaquant s’ajoute à celles déjà actées depuis quelques semaines de Presnel Kimpembe, Lee Kang-In et Nuno Mendes. Quatre absences de choix à Paris, mais il en faudra bien plus à l’OL pour tenter de faire tomber les champions de France en titre. Offensivement, le PSG devrait se présenter à Décines avec Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Marco Asensio ou encore Gonçalo Ramos.