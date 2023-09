Diego Moreira lors de la tournée de Chelsea aux Etats-Unis (Photo by Kevin C. Cox / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Au lendemain du départ de Bradley Barcola, l’OL a choisi de remplacer numériquement le néo-Parisien. Dans les dernières minutes du mercato, le club lyonnais a obtenu le prêt payant (2,8M€) de Diego Moreira (19 ans) en provenance de Chelsea.

Non, Paul Akouokou n’a pas été la dernière recrue estivale de l’OL. En officialisant le recrutement du milieu ivoirien, les supporters lyonnais n’espéraient plus grand-chose de ce mercato. Finalement, le club rhodanien a choisi de profiter des dernières heures qu’il lui restait pour s’offrir un nouveau renfort sur la ligne offensive.

Avec le départ de Bradley Barcola vers le PSG, l’OL avait perdu un élément malgré les arrivées de Mama Baldé et Ernest Nuamah. Néanmoins, la priorité restait le milieu défensif et certaines indiscrétions laissaient penser que l’ancien de l’AS Buers ne serait pas remplacé. Finalement si puisque l’OL a obtenu sur le gong le prêt payant (2,8M€) de Diego Moreira.

Vainqueur de la Youth League avec Benfica en 2022

L’ailier arrive en provenance de Chelsea et va apporter encore un peu plus de jeunesse à un groupe qui n’en manquait déjà pas. À 19 ans, l’international Espoir portugais a rejoint les rangs londoniens durant l’été après trois saisons à Benfica. Il a pu disputer un match officiel mercredi en League Cup mais avec l’effectif pléthorique, ses chances de jouer en Premier League étaient plus que minces.

Membre de l’équipe de Benfica vainqueur de la Youth League en 2022, Diego Moreira, représenté par un certain Jorge Mendes, parle français, lui qui est né à Liége et a fait sa formation au Standard, ce qui favorisera son intégration. Mais entre Jeffinho (23 ans), Nuamah (20 ans) et Moreira (19 ans), ce n’est pas expérience qui rime avec talent.