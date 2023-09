Repris de volée par John Textor mardi, Laurent Blanc sait que son avenir est incertain à l’OL. Alors que se profile la réception du PSG, l’entraîneur nie avoir reçu un coup de pression de la part de John Textor au sujet de sa communication.

Un point en trois matchs, l’OL a connu des débuts de saison bien plus prolifiques au niveau comptable. À la crise institutionnelle se greffe une crise sportive qui dure depuis le début de la préparation et ce n’est pas le point à Nice (0-0) qui change l’analyse. Estimant être sur la sellette depuis plusieurs semaines déjà, Laurent Blanc a admis vendredi "être sous pression comme tous les entraîneurs sans résultat. C'est la norme de notre métier. Point. On vit avec les résultats et s'il n'y en a pas, on est sous pression". Le match contre le PSG dimanche soir sera-t-il le dernier sur le banc lyonnais ?

Interrogé mardi sur la question, John Textor avait écarté l’idée que son entraîneur était menacé tout en soufflant le chaud et le froid. "Je dirais oui et non. Tous les coaches sont toujours menacés, car on a besoin de résultats. Pour nous, il n'est pas acceptable de terminer la saison au milieu de tableau. J'ai déjà dit que l'objectif était la Ligue des champions, sans quoi ce serait un échec."

"Nous avons parlé mercato, mais pas de communication"

Laurent Blanc en est conscient et la venue du PSG au Parc OL n’est pas forcément pour rassurer tout le monde. Néanmoins, plus que l’avenir du Cévenol, c’est avant tout la communication de ce dernier qui chagrine John Textor. Le propriétaire américain aurait demandé à Blanc "d'arrêter de jouer ces jeux avec les médias ou de raconter des blagues qui finalement provoquent la polémique."

Laurent Blanc ne semble pas avoir été mis au courant de ce recadrage lors de sa réunion avec Textor. "J'ai eu M. Textor en visio, tout seul avec Vincent (Ponsot, directeur général). On n'a pas parlé de cela. Je n'étais pas à cette visioconférence où il y avait des journalistes. Nous avons parlé de recrutement et de possibilités de vendre ou acheter, mais pas de communication." Tout ne tourne pas rond à l’OL et tout semble être fait pour que ça aille dans ce sens…