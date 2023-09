OL : Santiago Cucci connaît-il le football ?

Santiago Cucci, le nouveau président exécutif de l’Olympique lyonnais, s’étonne qu’on puisse dire qu’il ne connaît rien au ballon rond.

Encore un énième dirigeant d'un club qui ne connaît pas le football ? C’est en tout cas ce qui ressort lorsqu’on évoque le nom de Santiago Cucci en coulisses. "Je laisse dire, je ne sais pas quelle est la définition de connaître le foot, rétorque le président exécutif de l’OL. J’ai été actionnaire d’un club de Ligue 2 (le PFC avec Rai, Ndlr), je connais bien le football dans son fonctionnement. J’ai, par ailleurs, une énorme passion pour ce sport depuis tout toujours.

Un fils qui joue tente de percer dans le foot

L'ancien CEO de Dockers (Levi Strauss & Co) poursuit : "Dans mon entourage, je connais des joueurs de haut niveau (Bixente Lizarazu, Ludovic Giuly, Rai, Ndlr), donc j’ai vu des contrats de transfert, on m’a demandé des conseils. J’ai même un de mes fils qui joue très bien au football, j'ai pu voir aussi l’univers des centres de formation. Ça me semble déjà pas mal."

"Très peu de présidents exécutifs auront fait tout ça"

Une chose est sûre, depuis sa nomination, Santiago Cucci n'a pas eu le temps de chômer. "Comme me l'a dit un membre de la DNCG, je pense qu’au bout de trois mois, j’aurais fait un appel de DNCG1, un appel de DNCG2, un potentiel appel au comité olympique, un mercato encadré, une vente de la section féminine aux États-Unis (OL Reign) et un spin-of de la section féminine à Lyon (OL féminin), énumère le Basque de 53 ans. Je pense qu’il y a très peu de présidents exécutifs qui auront fait tout ça, même dans toute une carrière."

Et de conclure tout sourire : "À la fin, on pourra enlever mon A à l’arrière de ma voiture, que je pourrais l’enlever de mon dos et qu’on dira enfin que je connais le foot. Je l’espère."